Фельдман створює власний медіа-холдинг

Харків. 11 листопада. УНІАН. Народний депутат України від Блоку Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ФЕЛЬДМАН створю власний медіа-холдинг.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі народного депутата, в умовах кризи, коли багато бізнесменів заморожують або продають непрофільні медіа-активи, О.ФЕЛЬДМАН вирішив збільшити присутність в інформаційному просторі.

За інформацією прес-служби, цього тижня найбільше харківське регіональне видання «Время» почало випускати регіональні продукти у 9 південно-східних областях країни. Також завершуються роботи над створенням у Харкові сучасного медіа-центру, який буде розташований у приміщенні головного офісу Концерну АВЕК в центрі міста. Медіа-центр, який почне свою роботу в грудні, буде обладнаний за останніми технічними стандартами і надалі розвиватиметься як регіональне інформагентство.

Кінцева мета засновника – формування багатопрофільного медіа-холдингу, продукти якого будуть орієнтовані на аудиторію південного сходу України. Окрім уже існуючих Видавничого Будинку «Время», газет «50+» і НЕП, медіа-центру та інформагентства «Вовремя», до складу холдингу входитимуть регіональний інтернет-портал, супутниковий телеканал і одна з харківських радіо-кампаній.

За неофіційною інформацією, у фінансуванні цього проекту, крім самого О.ФЕЛЬДМАНА, беруть участь представники іноземного бізнесу. Експерти харківського медіа-ринку позв`язують таку інформаційну активність нардепа з підготовкою до президентської виборчої кампанії і бажанням іноземних бізнес-партнерів О.ФЕЛЬДМАНА надати підтримку Ю.ТИМОШЕНКО на ключовому для неї північно-східному «політичному фронті», повідомили у прес-службі.