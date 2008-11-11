Погода на 12-16 листопада

Харків. 11 листопада. УНІАН. Завтра в Україні без опадів, ніч буде морозною, вдень 5-10° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 12 листопада буде мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, на сході до 10° морозу, у західній та південній частині від 2° морозу до 3° тепла, на Південному узбережжі Криму 5-7° тепла; вдень в Україні 5-10° тепла, на півдні, Прикарпатті та Закарпатті 8-13°, у Криму до 16°.

13-14 листопада мінлива хмарність. Без опадів, лише вранці та вдень 14 листопада у західних областях невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, на крайньому півдні до 5° тепла; вдень 4-9° тепла, на Закарпатті 7-12°; в Криму вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

15-16 листопада в Україні без істотних опадів, лише вранці та вдень 16 листопада у північній та східній частині місцями невеликий дощ. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла, на Закарпатті 7-13°; в Криму вночі 3-8° тепла, вдень 9-14° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 7-9° тепла.

По області мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 5-10° тепла.

13-14 листопада у столичному регіоні мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла.

15-16 листопада на Київщині без істотних опадів, лише вранці та вдень 16 листопада місцями невеликий дощ. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла.