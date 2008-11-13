У продаж надішли квитки на матч Металіст – Олімпіакос
11:13, 13 листопада 2008Харьків
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Гра відбудеться 3 грудня
Харків. 14 листопада. УНІАН. У продаж надійшли квитки на матч 4-го туру групового раунду Кубку УЄФА між харківським Металістом та грецьким Олімпіакосом, який відбудеться 3 грудня у Харкові.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Металіста.
Каси працюють з 8.00 до 20.00 без перерви і вихідних.
Забронювати квитки можна за телефоном 764-51-19.
Також у продаж надійшли квитки на матч Металіст – Зоря внутрішнього чемпіонату України, яки відбудеться 21 листопада.
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