У продаж надішли квитки на матч Металіст – Олімпіакос

Харків. 14 листопада. УНІАН. У продаж надійшли квитки на матч 4-го туру групового раунду Кубку УЄФА між харківським Металістом та грецьким Олімпіакосом, який відбудеться 3 грудня у Харкові.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Металіста.

Каси працюють з 8.00 до 20.00 без перерви і вихідних.

Забронювати квитки можна за телефоном 764-51-19.

Також у продаж надійшли квитки на матч Металіст – Зоря внутрішнього чемпіонату України, яки відбудеться 21 листопада.