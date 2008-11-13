Платіні: Україна і Польща можуть втратити Євро-2012

Харків. 13 листопада. УНІАН. Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ заявляє, що Україна і Польща втратять право на проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року, якщо не буде збудовано стадіонів у Києві та Варшаві.

Як повідомляє польський інтернет-портал TVN24, про це М.ПЛАТІНІ заявив у столиці Болгарії Софії учора.

"Не буде там чемпіонату, якщо Україна не збудує стадіон у Києві, а Польща не буде готова з об`єктом у Варшаві", - сказав він.

Водночас Президент УЄФА зазначив, що Україна й Польща мають або разом провести Євро-2012, «або вони обидві втрачають чемпіонат».

«Польща й Україна добре знають, що однозначною передумовою (проведення першості Європи – УНІАН) є вчасне спорудження стадіонів у їхніх столицях. Якщо вони не будуть готові, тоді Євро-2012 не відбудеться ані в Києві, ані у Варшаві», - цитує М.ПЛАТІНІ “Німецька хвиля”.

У такому разі, вважає Президент УЄФА, доведеться проводити новий конкурс на право організації першості.

Як повідомляв УНІАН, Польща планує до 13 квітня 2009 року завершити перший етап робіт з будівництва Національного стадіону у Варшаві. Вже оголошено тендер на будівництво стадіону.

Україна для проведення Євро-2012 має реконструювати НСК «Олімпійський» у Києві.

10 жовтня німецька компанія GMP - головний проектувальник реконструкції НСК "Олімпійський" - представила перший пакет проектно-кошторисної документації – Концептуальний проект, або техніко-економічне обгрунтування (ТЕО). 23 жовтня цей проект розглянула і схвалила архітектурно-містобудівна рада Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, а 29 жовтня - архітектурно-містобудівна рада Києва.