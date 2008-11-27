У Києві вже почалося

Харків. 27 листопада. УНІАН. На Хрещатику кияни, які вимагають зниження тарифів на проїзд в громадському транспорті, перекрили рух.

Як передає кореспондент УНІАН, пікетувальники зайняли всю площу перед мерією, починаючи від будинку ЦУМу і майже до Прорізної. Вони тримають прапори Блоку Катеринчука, БЮТ, Комуністичної партії, “Народної самооборони”, прапори громадської організації «Правозахист», а також плакати з написами проти підвищення ціни на проїзд в громадському транспорті.

Окремі пікетувальники прийшли також захистити малий та середній бізнес в столиці, оскільки питання, пов’язане з цим бізнесом, буде розглядати сьогодні сесія Київради. Вони тримають плакат з написом «Діяльність КМДА - геноцид проти малого бізнесу».

Представники різних політичних сил, що організували сьогоднішню акцію біля мерії, під час виступів заявляють, що підтримати їхні вимоги, тобто переглянути у бік зменшення тарифи на проїзд та комунальні послуги для низки підприємств, до Київради прийшли народні депутати.

Поряд з тим під самою будівлею мерії розташувалися близько 10 автобусів комунального транспорту. Водії та інші представники підприємств комунального транспорту відстоюють позицію мерії про необхідність підвищення тарифів на проїзд. На автобусах розвішані плакати «За безпечне перевезення треба платити», «Небезпека пасажирів метро під загрозою», «Урядовці! Не провокуйте нас до реальних дій». Працівники столичного транспорту стоять в перших рядах під мерією і тримають також плакати: «Підвищіть нам зарплату, ми також хочемо їсти» і «Не приймайте безглуздих рішень».