Долар на міжбанку вже 7,20

Харків. 27 листопада. УНІАН. Сьогодні у США святкують День подяки, у зв`язку з чим торги американською валютою можливі лише на ТОМ’і (від англ. tomorrow (завтра), тобто котирування встановлюються, але операції проводитимуться тільки завтра).

Так, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США на ТОМ’і відкрилися наступними котируваннями – 6,9500/7,2000, ціни на російську валюту піднялися до 0,2425/0,2550, котирування з євро-гривні пішли вгору – 8,9645/9,2975, повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,2905/07 (середа – 1,2968/70).

У середу Нацбанк продавав долари на аукціоні з ціною відсікання 6,7400.