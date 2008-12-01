Металіст виграв у Таврії - 1:0

Харків. 1 грудня. УНІАН. У матчі 17-го туру Чемпіонату України з футболу, який відбувся у неділю в Сімферополі, харківський Металіст завдав поразки місцевій Таврії з рахунком 1:0.

Гол на 66-й хвилині забив Фомін.

Таврія могла забити, принаймні кілька разів м’яч потрапляв у штангу і поперечину воріт, які захищав Горяїнов.

Набравши у 17 іграх 37 очок, Металіст посідає друге місце в турнірній таблиці Чемпіонату. На першому Динамо – 40 очок (після 16 ігор), на третьому - донецький Металург – 33. Шахтар – 5-те місце (31 очко). ФК Харків замикає турнірну таблицю – 9 очок.

«Самі розумієте, після Галатасарая двох днів на відпочинок недостатньо. Гра сьогодні була змазана, але, знову-таки, були моменти, і треба було раніше забивати - було б легко грати. Відчувалося, що хлопці нервували за результат, і внаслідок цього гра з нашого боку не дуже виходила. Але результат – є результат. Через два дні нам знову грати, і зараз важливо відновити сили», - сказав на післяматчевій прес-конференції головний тренер Металіста Мирон МАРКЕВИЧ.

«Таврія, - зазначив він, - сьогодні непогано зіграла: були моменти, самовіддача на рівні. Можна сказати, що більш-менш рівна гра, проте у нас були трохи більше моментів. Вважаю, що рахунок закономірний».