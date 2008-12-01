УБОЗівець стріляв у прокурора Харкова?

Харків. 1 грудня. УНІАН. Як стало відомо медіа групі «Об`єктив» з власних джерел, у п`ятницю увечері в одному з кафе Харкова між співробітником УБОЗу і прокурором міста виник конфлікт, який закінчився стріляниною. За даними «Об`єктиву», міліціонер вистрілив в Євгена Поповича.

Прес-служба обласного управління МВС цю інформацію спростовує. За словами керівника ЦЗГ Сергія Дягилєва, співробітники МВС ні в кого не стріляли. Жодної інформації не вдалося одержати і в прес-службі обласної прокуратури.

Начальник обласного управління міліції Віктор Развадовський у розмові з кореспондентом «Об`єктив-новин» сказав, що розпочата службова перевірка за фактом конфлікту. Інформацію Развадовський обіцяє надати через два дні. Правда, той факт, що співробітник УБОЗу стріляв в Євгена Поповича, Развадовський не підтвердив, але і не спростував.

Начальник обласного управління СБУ Андрій Мухатаєв в розмові з кореспондентом медіа групи «Об`єктив» заявив, що в СБУ немає матеріалів, які б підтверджували цей факт. Але, зі слів Мухатаєва, зараз служба безпеки проводить перевірку даної інформації.