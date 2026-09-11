'Справжній звір': американці вперше показали наступника знаменитого MQ-9 Reaper (відео)

Ударний дрон зможе брати чотири крилаті ракети Joint Strike Missile (JSM).

Компанія General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) опублікувала ролик, в якому представила рендер нового БпЛА Wildfire, який може замінити MQ-9 Reaper. Відео можна знайти на сторінці американської компанії у мережі X.

Wildfire може отримати низку цікавих рішень, залишаючись відносно дешевим у виробництві. Конструкція Wildfire зі штовхальним гвинтом є продовженням концепції Reaper. Новий безпілотник також має сенсорну турель під носовою частиною.

У Wildfire відсутній характерний для Reaper виступ у верхній частині передньої частини фюзеляжу. На MQ-9A у цьому елементі розміщена антена супутникового зв’язку (SATCOM). Це може вказувати на використання меншого та дешевшого термінала.

Найімовірніше, він буде пов’язаний із мережею на кшталт Starshield – орієнтованого на урядових користувачів аналога Starlink від SpaceX. Також можна припустити вищий рівень автономності.

На рендері Wildfire зображений з чотирма крилатими ракетами Joint Strike Missile (JSM). Малопомітна JSM може застосовуватися як протикорабельна ракета або як зброя для ураження наземних цілей. Через здатність нести таке потужне озброєння БпЛА називають "справжнім звіром".

Є можливість оснащення Wildfire двома протикорабельними крилатими ракетами AGM-158C LRASM, дальність польоту яких становить понад 370 км, а маса бойової частини знаходиться на рівні 450 кг.

У GA-ASI кажуть, що безпілотник Wildfire потенційно може перевищити вимогу щодо максимальної дальності у 8 тисяч морських миль (14 816 км). Водночас збільшення дальності позначиться на вартості апарата.

За даними порталу Defense Express, вартість одного БпЛА за програмою MMA (Mass Modular Aircraft), за якою хочуть замінити Reaper, не має перевищувати 10 млн доларів.

Ціна MQ-9A становила близько 40–50 млн доларів. Залишається відкритим питання, як саме GA-ASI планує досягти нижчої вартості Wildfire, одночасно покращивши характеристики.

Безпілотна авіація – інші новини

Нещодавно Повітряні сили США замовили виробництво двох нових безпілотників – General Atomics FQ-42A Dark Merlin та Anduril FQ-44A Fury. Обидві розробки належать до концепції так званих "вірних ведених" – автономних апаратів, які мають діяти спільно з пілотованими винищувачами.

А ще раніше УНІАН писав, що компанія Boeing показала модернізовану версію бойового безпілотника MQ-28 Ghost Bat, доповнивши його низкою важливих технічних удосконалень. Модернізований апарат отримав значно більший запас пального та може нести більше озброєння, ніж попередня версія.

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