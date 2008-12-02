Долар на міжбанку виріс до 7,4500/7,4900

Харків. 2 грудня. УНІАН. Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,2450/7,4350 грн., до 11:00 спред звузився до 7,3800/7,4250 грн., а до 12:00 ціни зросли до 7,4400/7,4750 грн. На час закриття цінові рівні встановилися на значеннях 7,4500/7,4900 грн.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», Нацбанк сьогодні на ринок не виходив.

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2510/0,2620 грн., до 11:00 ціни піднялися до 0,2550/0,2650 грн., а до 12:00 концентрувалися в діапазоні 0,2560/0,2625 грн. На час закриття торгів ціни знову піднялися – 0,2580/0,2655 грн. У Росії курс долар-рубель підвищився і становив 27,9934 (+0,0555) рублів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2591/1,2593 дол. США, а до 16:00 зросли до 1,2707/1,2709 дол. США. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 9,1200/9,3650 грн., до 11:00 ціни пішли вгору – до 9,2455/9,3775 грн. На час закриття торгової сесії цінові показники по парі євро-гривня досягли максимуму – 9,4600/9,5170 грн.