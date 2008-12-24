СБУ піймала шайку, яка привласнювала кредитні кошти в 4 областях України

Службою безпеки України в Харківській області в рамках здійснення заходів, спрямованих на захист банківської та кредитно-фінансової системи України, припинено протиправну діяльність міжрегіональної організованої злочинної групи, яка у протиправний спосіб заволоділа кредитними коштами банківських установ Сумської, Харківської, Полтавської областей.

Як повідомили кореспонденту УНІА у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, співробітниками УСБУ було встановлено, що зловмисники реалізовували свої протиправні наміри шляхом одержання свідомо безповоротних кредитів, оформлених на ім’я фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, та подальшої легалізації коштів шляхом проведення фінансових операцій.

Зокрема, в одному з випадків члени злочинної групи придбали корпоративні права у статутних фондах кількох харківських фірм на ім`я підставних осіб. За сприяння службових осіб відділення «Промінвестбанку» в одному з міст Сумської області зазначені фірми на підставі свідомо сфальсифікованих документів отримали кредити на загальну суму 1,5 млн. грн. Після цього отримані кредитні кошти були легалізовані зловмисниками шляхом переведення на рахунки одного з приватних підприємств в м. Вінниці, нібито, в якості оплати за товари та послуги.

За висновками експертів, в результаті зазначених протиправних дій інтересам АК «Промінвестбанк» нанесено матеріальних збитків на суму понад 1,6 млн. грн.

Слідчим відділом Управління СБУ в Харківській області за вказаним фактом порушено кримінальну справу за ознаками ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі або організовано групою) та ч.3 ст.209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі).

На сьогодні слідчо-оперативною групою, яку створено з числа співробітників спецпідрозділу «К» Управління СБУ, Слідчого управління та УБОЗ ГУ МВСУ в Харківській області, здійснюються заходи, спрямовані на документуванні інших епізодів злочинної діяльності зловмисників з метою кваліфікації їхніх дій за ч.3 ст.28 КК України (вчинення злочину організованою групою), повідомили у прес-центрі.