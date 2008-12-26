В Україну йде справжня зима

Харків. 26 грудня. УНІАН. У п’ятницю, 26 грудня, на території України за прогнозами синоптиків буде хмарно з проясненнями. Часом пройде невеликий сніг, в Криму та на Закарпатті мокрий сніг з дощем, на Луганщині подекуди утримаються складні відкладення ожеледі та паморозі. На дорогах країни ожеледиця. Вітер східний та північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, у Карпатах, північних та східних областях до 13° морозу, вдень 2-7° морозу; на Закарпатті та в Криму вночі 0-5° морозу, вдень 1-4° тепла.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

27-28 грудня утримається мінлива хмарність. 27 грудня в південній половині очікується невеликий сніг, мокрий сніг; на решті території, а 28 грудня в Україні без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, у східній частині та на півночі Лівобережжя до 14° морозу, на узбережжі Криму 0-5° морозу; вдень 2-8°, на сході та північному сході до 10° морозу, на Закарпатті та на півдні Криму від 1° морозу до 4° тепла.

29-30 грудня без істотних опадів, лише 29 грудня на Лівобережжі місцями пройде невеликий сніг.

Температура вночі 6-12°, в Карпатах до 17° морозу, вдень 3-9° морозу (30 грудня у північних областях незначне послаблення морозу); на Закарпатті та Південному узбережжі Криму вночі 1-7° морозу, вдень близько 0°.

На Київщині 26 грудня буде хмарно з проясненнями. Часом очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 6-8°, вдень 3-5° морозу. По області температура вночі 6-11°, вдень 2-7° морозу.

27-28 грудня буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 3-8° морозу.

29- 30 грудня - без істотних опадів. Температура 29 грудня вночі 6-11°, вдень 3-8° морозу; 30 грудня вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.