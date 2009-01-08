У період свят на Харківщині згоріло 11 людей

20:37, 08 січня 2009
Харьків
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 Ще четверо постраждали

Харків. 8 січня. УНІАН. За час святкування Новорічних свят в різних районах міста та області під час пожеж загинуло 11 чоловік. З них 7 загинуло за добу з 31 грудня по 1 січня, ще 4 постраждали та 14 чоловік були евакуйовані.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Харківській області, основними причинами пожеж стало необережне поводження з вогнем при палінні, порушення правил безпеки при експлуатації печі на твердому паливі та коротке зімкнення електричної мережі.

Зокрема, 2 січня 23-річний молодик звернувся до опікового центру з опіками шиї та грудей, що були отримані від спалаху піротехнічних виробів. Йому була надана медична допомога, опіки не склали значної загрози життю. Сьогодні він знаходиться на амбулаторному лікуванні.

 

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