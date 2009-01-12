Засуджені викрадачі картин з Пархомівського музею

Харків. 12 січня. УНІАН. Вироком апеляційного суду Харківської області ніде не працюючих 37-річного мешканця м. Києва та 29-річного мешканця Київської області засуджено до позбавлення волі на 14 та 8 років відповідно за скоєння тяжких злочинів, передбачених одразу кількома статтями Кримінального кодексу України. Це, зокрема, замах на вбивство працівника правоохоронного органу; розбій, поєднаний з проникненням у житло, а також поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень; незаконне заволодіння транспортним засобом; незаконне зберігання вогнепальної зброї.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора відділу підтримання державного обвинувачення в судах Владислава ВАСИЛЬЄВА, серед злочинів, які були скоєні цими двома засудженими у жовтні 2007 року, - розбійний напад на Пархомівський історико-художній музей з метою заволодіння картиною – фрагментом портрета Томаса Чалонера роботи художника Ван Дейка та гравюрою роботи Петера Уільяма з картини Рембрандта «Портрет Рабина».

За словами прокурора, в один з вечорів грабіжники, прибувши до музею, де незадовго перед цим побували, зайшли на другий поверх. Вибравши сприятливий момент, один з них навів револьвер на постового міліціонера і завдав йому кілька ударів по голові та по тілу. Потім нападники зняли картини, одна з яких пізніше виявилася копією роботи невідомого художника, і попрямували на вихід. Коли на заваді їм став охоронець підрозділу громадської охорони «Варта», який закривав перед грабіжниками металеву браму, старший із нападників вистрілив у голову охоронця, спричинивши йому тяжке тілесне ушкодження. Аби затримати грабіжників і не допустити здійснення ними злочинного умислу до кінця, постовий міліціонер застосував до зухвальців табельну зброю. Поранені в ноги, ті покинули картини в музеї і втекли з місця скоєння злочину на своєму авто, яке хотіли спалити у сусідньому районі Полтавщини, замівши тим самим сліди злочину.

Суд погодився з пропозицією державного обвинувача щодо міри покарання підсудним. Крім того, задоволено цивільний позов за спричинення моральної шкоди потерпілому на суму 70 тис. грн., повідомили у прес-службі.