Фельдман забракував законопроект «Про місцеві податки і збори»

Харків. 14 січня. УНІАН. Народний депутат України (фракція БЮТ), радник прем`єр-міністра України Олександр ФЕЛЬДМАН звернувся до голови уряду Юлії ТИМОШЕНКО з проханням відкликати на доопрацювання законопроект «Про місцеві податки і збори».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі депутата.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, після того, як наприкінці грудня 2008 року в першому читанні було прийнято проект Закону «Про місцеві податки і збори», до нього звернулися декілька десятків профспілок працівників торгівлі і громадських організацій підприємців з проханням про зміну редакції даного законопроекту.

Зокрема, у зверненні підприємців, які представляють великі торгові центри й ринки України, зазначалося, що ухвалення Закону «Про місцеві податки і збори» в нинішніх умовах кризи, коли малий і середній бізнес і так поставлений на грань виживання, призведе до багаторазового збільшення розмірів ринкового збору, який підприємці неспроможні будуть сплатити. Це у свою чергу призведе до закриття великої кількості легальних торговельних місць, зростання безробіття, збільшення тіньового сектора торгівлі і фактичної втрати існуючих на сьогодні надходжень до місцевих бюджетів.

«Ухвалення цього закону в нинішній редакції може обернутися одномоментною втратою близько 500 тис. з нині існуючих 1,5 млн. робочих місць у сфері торгового підприємництва, не враховуючи суміжних видів бізнесу. Це спровокує справжній соціальний вибух», – заявив О.ФЕЛЬДМАН.