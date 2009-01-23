Курси валют у банках Харкова

Долара 7,75 - 7,95 грн.

Харків. 23 січня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 23 січня: Мегабанк - купівля долара - 7,95 грн. (продаж - 8,3 грн.), євро - 10,25 грн. (10,9 грн.), Меркурій - 7,95 (8,18), 10,3 (10,8), Реал-банк - 7,9 (8,12), 10,2 (10,6), Факторіал-банк - 7,75 (8,15), 10,15 (10,55), Базис - 7,9 (8,18), 10,1 (10,8) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 23 січня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 22 січня – 770.0000) 100 EUR – 999.7680 (на 22 січня – 994.0700) 10 RUR – 2.3476 (на 22 січня – 2.3589)

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