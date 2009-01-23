Синчук залишається на посаді прокурора області

Харків. 23 січня. УНІАН. Василь СИНЧУК, який керував прокуратурою Харківської області впродовж останніх п’яти років, залишається й надалі на посаді прокурора області.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Сергія СТОРОЖЕНКА.

За його даним, в січні 2009 року у В.СИНЧУКА закінчується п`ятирічний термін роботи на посаді обласного прокурора.

Згідно з Законом України «Про прокуратуру», В.СИНЧУКА знову призначено прокурором Харківської області, поінформував С.СТОРОЖЕНКО.