У суботу в Україні - до 14° тепла і дощ

Харків. 23 січня. УНІАН. Завтра в Україні очікується хмарна погода. Дощ, у східній частині переважно без опадів.

Вночі та вранці місцями туман, у Приазов`ї ожеледь, у північній половині на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12м/с, у південній частині пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, у східних та північно-східних областях 1-5° морозу; вдень 1-6° тепла, у південних областях 5-10° тепла; в Криму вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°, повідомили УНІАН в Укргідрометценрі.

У Києві та області - дощ (вдень невеликий). Вночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура протягом доби 1-3° тепла.