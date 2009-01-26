Коновалюка судитимуть за Лозову?

Харків. 26 січня. УНІАН. 25 січня ц.р. Службою безпеки України складено та оголошено протокол про адміністративне порушення, передбачене пунктом 6 статті 212-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення законодавства про державну таємницю) стосовно народного депутата України Валерія КОНОВАЛЮКА.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, протокол складено за результатами службового розслідування Комісії Верховної ради України з вивчення обставин оприлюднення таємного документа в мережі Інтернет, що суттєво зашкодило національним інтересам та завдає економічних втрат українським підприємствам, а відтак і нашим громадянам. На думку Комісії, дії В.КОНОВАЛЮКА могли призвести до передумов втрати секретного документа чи розголошення державної таємниці.

Слідчими СБ України встановлено, що у діях народного депутата містяться ознаки неодноразових порушень вимог «Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях», затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 2 жовтня 2003 року.

Згідно зі статтею 257 Кодексу України про адміністративні правопорушення, протокол та інші матеріали розслідування СБУ скерувала до суду.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня голова Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з розслідування незаконних поставок зброї і військової техніки до Грузії В.КОНОВАЛЮК заявив, що ТСК виявила факти поставок до Грузії українського озброєння з військового арсеналу в смт. Лозова Харківської області.

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, Рада національної безпеки та оборони України, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ неодноразово спростовували заяви В.КОНОВАЛЮКА про незаконні постачання Україною зброї до Грузії.

12 листопада 2008 р., зокрема, Служба безпеки України офіційно заявила, що в основу проанонсованого народним депутатом України Валерієм КОНОВАЛЮКОМ за сприяння посольства Росії так званого відеосюжету щодо військового конфлікту на території Грузії покладено неправдиві твердження від російського інтернет-видання Россія.ру.

У повідомленні наголошувалося, що твердження про нібито участь громадян України у російсько-грузинському конфлікті, які сфабриковані правоохоронними органами і спецслужбами Російської Федерації, вже давно спростовані міжнародними експертами та міжнародними організаціями.

В.КОНОВАЛЮКА було попереджено про відповідальність за розповсюдження підготовленої за сприяння російських спецслужб неправдивої інформації, яка не відповідає дійсності, поширення на цій основі вигаданих міфів, що створюють штучне напруження в українсько-російських добросусідських відносинах.