Мінпраці відкрило «гарячу лінію»

Харків. 26 січня. УНІАН. Міністерство праці та соціальної політики України 26 січня 2009 року відкрило „гарячу лінію” з питань виплати заробітної плати: 8(044)287-12-30.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінпраці.

Крім того, у міністерстві діє „гаряча лінія” з пенсійних питань: 8(800)500-39-20.

Як відзначила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на селекторній нараді, яку провела з головами обласних державних адміністрацій з питань виплат зарплат та грошового утримання працівників бюджетної сфери, за цим номером люди можуть подзвонити й повідомити про затримки чи невиплати заробітної плати, „щоб реакція була миттєвою”. Прем’єр-міністр також доручила головам обласних адміністрацій відкрити аналогічні „гарячі лінії” у своїх регіонах, які повинні запрацювати вже з понеділка 26 січня 2009 року.