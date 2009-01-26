Курси валют у банках Харкова

Долар 7,8 – 8,2 грн.

Харків. 26 січня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 26 січня: Мегабанк - купівля долара - 8 грн. (продаж - 8,6 грн.), євро - 10,4 грн. (11 грн.), Меркурій - 8,2 (8,5), 10,4 (11,1), Реал-банк - 8,1 (8,4), 10,45 (10,9), Факторіал-банк - 7,8 (8,3), 10,2 (10,75), Базис - 8,1 (8,45), 10,1 (10,95) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 26 січня Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 23 січня – 770.0000) 100 EUR – 985.2150 (на 23 січня – 999.7680) 10 RUR – 2.3410 (на 23 січня – 2.3476).

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