На Львівщині почали копати під банками

Харків. 26 січня. УНІАН. У райцентрі Броди на Львівщині двоє місцевих мешканців організували пограбування філії банку, аби один з грабіжників зміг розрахуватися за кредит за автомобіль.

Як повідомив УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК, вночі 25 січня злочинці намагалися проникнути до банку через підземний тунель, який з цією метою прокопали у підвалі прямо під банківською установою.

Як з‘ясувалося, три дні зловмисники витратили лише на те, щоб пробити отвір у бетонній підлозі банку якраз під сейфом із грішми. “І в той момент, коли металева шафа з грошима ледь не впала в руки злочинцям - спрацювала під’єднана до неї охоронна сигналізація”, - зазначив Д.ХАРЧУК.

За його словами, співробітники Державної служби охорони прибули на місце відразу після сигналу тривоги. Двері до банку були зачинені, слідів злому працівники міліції також не виявили. Тому вони оглянули територію довкола будівлі зі службовим собакою, обстежили всі виходи з установи. “І лише коли один із правоохоронців підійшов до підвального приміщення, то побачив там двох чоловіків, які через заздалегідь підготовлений для себе запасний вихід кинулися навтьоки. Одного з грабіжників охоронці затримали, іншому вдалося втекти. Зараз він перебуває в розшуку», - поінформував Д.ХАРЧУК.

Як з’ясували оперативники, обоє злодіїв - безробітні мешканці одного із сіл Бродівського району.

Організатору злочину - 30 років, і він уже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку лісу. Останнім часом у чоловіка виникли фінансові труднощі - нічим було оплачувати кредит за автомобіль, тому він спланував крадіжку грошей з банку, до якої залучив 22-річного односельця.

За даним фактом порушено кримінальну справу.