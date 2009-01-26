Долар на міжбанку стабілізувався

Харків. 26 січня. УНІАН. У понеділок, 26 січня, на українському міжбанківському валютному ринку ціни на американську валюту стабілізувалися.

Як повідомили УНІАН у фінансовій компанії «Інтербізнесконсалтинг», сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,92/8,14 грн., до 11:00 звузився спред 8,00/8,14 грн., і до 12:00 ціни встановилися на значеннях 8,05/8,11 грн. До закриття цінові рівні підвищилися 8,07/8,14 грн.

О 16:40 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією з валютної пари USD/UAH – 7,68/7,80 грн.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2355/0,2450 грн. До 11:00 ціни піднялися 0,2380/0,2460 грн., а до 12:00 концентрувалися в діапазоні 0,2410/0,2460 грн. До закриття торгів ціни знову підвищилися 0,2430/0,2465 грн. У Росії курс долар-рубль впав до 32,90 (-0,1875) рублів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2927/1,2929 дол. США, а до 16:45 зросли 1,3132/1,3134 дол. США. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями – 10,2410/10,4715, до 11:00 ціни пішли вгору 10,3685/10,5670 грн., а до 12:00 встановилися на значеннях 10,4010/10,5085 грн. До закриття торгової сесії цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,5835/10,7055 грн.