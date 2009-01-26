В Україні утримається дощова погода

Харків. 26 січня. УНІАН. Завтра, 27 січня, на території України утримається дощова погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, часом туман; на дорогах Лівобережжя та карпатського регіону місцями ожеледиця. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура впродовж доби становитиме 0-5° тепла, у південній частині вдень до 8° тепла, в західних областях вночі місцями до 2° морозу; в Криму вночі 4-9° тепла, вдень до 12°.

Завтра у столиці також невеликий дощ. Часом туман, вночі на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 0-2° тепла.

По Київській області утримається хмарна погода, невеликий дощ. Температура протягом доби 0-4° тепла.