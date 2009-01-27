«Березіль» скликає профзбори

11:50, 27 січня 2009
Харьків
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Все та ж зарплата

Харків. 27 січня. УНІАН. У ці хвилини в театрі ім. Шевченка проходять профспілкові збори, на яких розглядається питання виплати зарплат акторам і працівникам театру.

Як передає кореспондент УНІАН, березільці заявляють, що «Харківська облдержадміністрація безпідставно та незаконно вже вчетверте намагається позбавити один з провідних театрів України більш ніж 60% зарплати».

На збори запрошено представників преси. Очікується прес-конференція, де пролунають позиції профспілок і заяви колективу театру.

 

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