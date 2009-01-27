У середу в Україні дощі

Харків. 27 січня. УНІАН. В Україні 28 січня буде хмарна погода. Часом ітиме невеликий дощ, туман; у західних областях помірний дощ з мокрим снігом, в Карпатах вдень - місцями сильні опади. Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

На дорогах Лівобережжя та західних областей місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі - від 2° морозу до 3° тепла, вдень - 0-5° тепла; у південній частині вночі - 1-6° тепла, вдень - 4-9°, в Криму - 8-13°.

По Київській області хмарна погода. Часом невеликий дощ, туман. Вночі на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби - 0-3° тепла.

У Києві завтра хмарна погода. Часом невеликий дощ, туман. Вночі на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби - 1-3° тепла.