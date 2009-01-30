Газ для населення не подорожчає

Харків. 30 січня. УНІАН. Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) не має наміру переглядати роздрібні ціни на природний газ для населення, а також для підприємств теплокомуненерго.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, відкриваючи чергове засідання комісії, заявив її голова Валерій КАЛЬЧЕНКО.

Він нагадав, що у жовтні минулого року комісія вже ухвалювала рішення про перегляд роздрібних тарифів для населення, підвищивши їх на 35% на виконання указу Президента України, яким було введене в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України.

В.КАЛЬЧЕНКО зазначив, зокрема, що підвищення було обумовлене вимогою збалансування фінансового стану НАК «Нафтогаз України».

“Основна мета була збалансувати фінансовий стан НАК, і комісія вважає, що це завдання було виконане, і на сьогодні немає потреби переглядати тарифи для населення. Тому тарифи для населення на газ залишаються незмінними”, – сказав В.КАЛЬЧЕНКО, зазначивши при цьому, що ціни на газ для теплокомуненерго також залишаться на колишньому, грудневому рівні – 873 грн. за тисячу кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ все ж розглядало можливість поетапного підвищення роздрібних цін на газ для населення з лютого.

У листі голови НКРЕ В. КАЛЬЧЕНКА на адресу Кабінету Міністрів України пропонувалося підвищити роздрібні ціни на газ для населення в 2 етапи - з 1 лютого і з 1 травня.

На першому етапі вартість газу для споживачів першої групи пропонувалося підвищити на 25% до 618,75 грн. за тис. куб. м, для споживачів другої групи (комплексних) – встановити на рівні 872,78 грн. тис. куб. м (на рівні ціни, встановленої для підприємств ТКЕ).

На другому етапі вартість газу для споживачів першої групи пропонувалося знову підвищити на 25% до 773,44 грн. за тис. куб. м, для споживачів другої групи (комплексних) – встановити на рівні 1273 грн. тис. куб. м. Таку ж ціну на газ з 1 травня пропонувалося встановити для теплокомуненерго.