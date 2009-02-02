За два тижні телефон 01 змінять на 101

20:13, 02 лютого 2009
Харьків
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Не все буде гладко?

Харків. 2 лютого. УНІАН. Заміна телефонних номерів екстрених служб на тризначні була б логічною в наступному бюджетному році.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив на прес-конференції начальник Головного управління МНС України в Донецькій області Андрій БОНДАРЕНКО.

За його словами, буквально 28 січня рятувальникам було повідомлено про те, що наказом міністра транспорту і зв`язку в ніч з 4 на 5 лютого зміняться двозначні телефони служб аварійного виклику, у тому числі і номер 01 стане номером 101. В термін з 4 по 18 лютого «Укртелеком» забезпечуватиме зв`язок і по одному, і по другому номерах, але після останньої дати, набравши номер 01, абонент не почує відповіді, повідомив начальник управління.

Міністерство транспорту пояснює потребу переходу європейськими стандартами, в яких цифра 0 на початку номера здійснює функцію виходу на міжміський дзвінок, пояснив А.БОНДАРЕНКО. При цьому він підкреслив, що у зв`язку з цими нововведеннями виникають сумніви, що за такий короткий період вдасться повністю проінформувати і переорієнтувати населення про цю зміну.

«Певні загрози можуть бути, якщо ми не встигнемо з «Укртелекомом» та з іншими аварійно-рятувальними службами своєчасно проінформувати населення, ще й так, щоб не виникло системної помилки, певної плутанини, - сказав А.БОНДАРЕНКО. - Дуже короткий часовий стик для переходу на тризначний номер виклику».

Складнощі пов`язані також з тим, що МНС не зможе провести всі роботи зі зміни номера 01 на 101 на бортах пожежних машин, в профілактичних листівках пожежної охорони, рекламних плакатах тощо. «Жодними бюджетами сьогодні не передбачений цей перехід. Хоча ми говоримо, що певні витрати будуть, навіть якби ці витрати були в одну тисячу гривень, вони не передбачені», - сказав А.БОНДАРЕНКО.

Тим більше, що з такими ж проблемами зіткнеться міліція, “швидка допомога”, служба газу. Оптимальним було б проведення таких змін в номерах телефонів з початку наступного бюджетного року, внісши до бюджету необхідні статті витрат, підсумував начальник управління МНС, ще раз підкресливши, що «у нас зараз на це коштів немає».

 

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