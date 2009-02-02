МЗС України поскаржився на генконсула Росії у Харкові

Харків. 2 лютого. УНІАН. Міністерство закордонних справ України передало Посольству Російської Федерації ноту щодо неприпустимих дій генерального консула Росії в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

В.КИРИЛИЧ повідомив, що генеральний консул Російської Федерації у Харкові передав жителям східних регіонів України офіційну подяку Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА за їхню «абсолютно правильну» позицію у питанні щодо російсько-грузинського конфлікту.

«Власне, генеральний консул Росії, передаючи цю подяку, вдався до коментарів, які є абсолютно несумісними зі здійсненням представницької дипломатичної функції», - сказав В.КИРИЛИЧ.

Водночас він зауважив, що такі дії суперечать положенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини. «На прикрість, подібні випадки починають бути системними», - зазначив речник МЗС України.

В.КИРИЛИЧ повідомив, що у зв’язку з цим МЗС України передала Посольству РФ в Україні ноту із застереженням про неприпустимість подібних дій і подібних висловлювань з боку російського дипломата.

«Вони (дії та висловлювання російського генконсула – УНІАН) не додають позитивної динаміки у розвитку двосторонніх українсько-російських відносин», - наголосив В.КИРИЛИЧ.