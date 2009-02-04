Курси валют у банках Харкова

Долар: 8 – 8,2 грн.

Харків. 4 лютого. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 4 лютого: Мегабанк – купівля долара - 8,05 грн. (продаж - 8,35 грн.), євро - 10,5 грн. (11 грн.), Меркурій - 8,2 (8,35), 10,5 (11), Реал-банк - 8,18 (8,32), 10,6 (10,85), Факторіал-банк - 8 (8,3), 10,4 (10,9), АКБ Базис - 8,1 (8,35), 10,35 (10,9) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 4 лютого Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 3 лютого – 770.0000) 100 EUR – 989.3730 (на 3 лютого – 982.5200) 10 RUR – 2.1313 (на 3 лютого – 2.1284).

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