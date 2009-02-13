В Україні вже 932 тисяч безробітних

В Україні на сьогодні офіційно зареєстровано вже 932 тис. безробітних.

До кінця року їх кількість може зрости втричі, прогнозують у Державному центрі зайнятості.

Як передає ICTV, 3 млн. 200 тис. безробітних – це майже 9% від активного населення країни. За розрахунками Центру, для такої кількості безробітних на виплати допомоги потрібно майже 5 млрд. грн. У Державному центрі зайнятості стверджують, що гроші є і вистачить їх усім.

Між тим у Центрі з оптимізмом дивляться у майбутнє, навіть помітили позитивну тенденцію: кажуть, з кожним днем в Україні реєструється все менше людей, які втратили роботу.

У грудні 2008-го в центри зайнятості щодня зверталося по 7 тис. осіб, тепер - лише тисяча.

Як зазначив начальник Управління організації надання соціальних послуг Державного центру зайнятості Віктор СУХОМЛИН: "Ми очікуємо безробіття десь на рівні 8,5-9% від активного населення України. Критична межа, я думаю, що є такі оцінки - 15 і більше відсотків".