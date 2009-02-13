ДТП на трасі Харків-Бєлгород

Троє людей загинули у ДТП у Харківській області. Близько половини десятого ранку на трасі Харків-Бєлгород зіткнулися “Фольксваген Пасат” та “ВАЗ-2112”, обидві машини - з бєлгородськими номерами. Іномарка рухалася до кордону з Росіїю, а “десятка” їхала у Харків.

У результаті лобового зіткнення автівок загинули двадцятисемирічні водій та пасажир “десятки” та двадцятип’ятирічний водій “Фольксвагену”. Також у ДТП постраждали жінка й чотирирічна дитина - пасажири “Фольксвагену”. Їх доставили до лікарні швидкої та невідкладної допомоги у Харкові. Зараз вже відомо, що у жінки - шок та забиття, а у дитини - перелом ноги.

Співробітники ДАЇ розповідають: дорога була чиста, не слизька. Lada почала обгін зустрічною смугою. За попередньою інформацією, кажуть інспектори, швидкість в обох автівок була немала - близько ста п’ятдесяти кілометрів на годину.

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