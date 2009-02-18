У середу на сході без опадів

Харків. 18 лютого. УНІАН. Завтра в Україні місцями очікується невеликий сніг, вдень у Криму подекуди з дощем, в Карпатах та на Закарпатті помірний сніг; лише у східних областях без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У західних, подекуди центральних областях та півночі Лівобережжя на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура у західних областях вночі 8-13°, вдень 1-6° морозу, у Карпатах вночі 15-20°, вдень 7-12° морозу; на решті території вночі 4-9° морозу, на узбережжі морів близько 0°, вдень від 1° морозу до 4° тепла, на крайньому півдні 3-8° тепла.

У Києві та області вночі без опадів, вранці та вдень місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура у Києві вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°, по області вночі 4-9° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.