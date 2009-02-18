До Харкова завітає Тягнибок

01:15, 18 лютого 2009
Харьків
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Політик зустрінеться з журналістами

Харків. 17 лютого. УНІАН. У середу Харків відвідає голова Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олег ТЯГНИБОК.

Як повідомляє прес-служба організації, О.ТЯГНИБОК планує, зокрема,  зустрітися з місцевими журналістами (12.00, Харківська філія Інституту проблем управління імені Горшеніна, вул. Мироносицька, 21), а також проведе on-line конференцію у прес-центрі інформагентства Status quo (15.00, чат SQ).

 

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