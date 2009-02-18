До Харкова завітає Тягнибок

Політик зустрінеться з журналістами

Харків. 17 лютого. УНІАН. У середу Харків відвідає голова Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олег ТЯГНИБОК. Як повідомляє прес-служба організації, О.ТЯГНИБОК планує, зокрема, зустрітися з місцевими журналістами (12.00, Харківська філія Інституту проблем управління імені Горшеніна, вул. Мироносицька, 21), а також проведе on-line конференцію у прес-центрі інформагентства Status quo (15.00, чат SQ).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter