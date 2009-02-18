Суркіс похвалив харків’ян за гарний прийом делегації УЄФА

23:10, 18 лютого 2009
Харьків
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Видно бажання прийняти Євро-2012

Харків. 18 лютого. УНІАН. Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС надіслав листа голові Харківської облдержадміністрації Арсену АВАКОВУ, в якому висловив подяку за організацію офіційного візиту делегації УЄФА на чолі з генеральним секретарем Девідом ТЕЙЛОРОМ.

Як повдомляє сайт Харківської ОДА, у листі Г.СУРКІСА, зокрема, сказано: «У ході огляду аеропорту, залізничного вокзалу, місця для розміщення офіційних фан-зон, а також ознайомлення з ходом робіт на стадіоні фахівці УЄФА змогли переконатися, що підготовка об`єктів виконується згідно з запланованими графіками і знаходиться під постійним контролем фахівців області».

За словами Г.СУРКІСА, «візит дав змогу УЄФА ще раз переконатися у бажанні та готовності Харківського регіону прийняти у себе фінальну частину чемпіонату Європи 2012 року з футболу. За оцінками керівництва УЄФА, незважаючи на стислі терміни, його було організовано на високому рівні».

Особливо подяку «за професіоналізм та якісну організацію візиту» Г.СУРКІС висловив заступнику голови Харківської ОДА Сергію СТОРОЖЕНКУ.

 

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