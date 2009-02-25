Харківщина торгонула зерном

Харків. 25 лютого. УНІАН. З початку року обсяг реалізації зерна за межі Харківської області становить 354 тис. тонн.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віктора ЗВЄРЄВА.

За його інформацією, протягом останнього тижня за межі Харківщини було реалізовано 51,1 тис. тонн зерна. Всього з початку року обсяги реалізації за межі області становили 354,8 тис. тонн.

В.ЗВЄРЄВ також нагадав, що в січні цього року загальні обсяги реалізації зернових культур на Харківщині збільшені більш ніж утричі (на 373,9%) по відношенню до січня минулого року.