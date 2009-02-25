Курси валют у банках Харкова

Долар 8,25 – 9,2 грн.

Харків. 25 лютого. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 25 лютого: Мегабанк - купівля долара - 9,2 грн. (продаж - 9,7 грн.), євро - 11,7 грн. (12,5 грн.), Меркурій - 9,1 (9,6), 11,65 (12,3), Реал-банк - 9,15 (9,7), 11,7 (12,5), Факторіал-банк - 8,25 (9,65), 11,9 (12,45), Базис - 9,15 (9,59), 11,1 (12,5) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 25 лютого Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 24 лютого – 770.0000) 100 EUR – 982.7510 (на 24 лютого – 985.4460) 10 RUR – 2.1374 (на 24 лютого – 2.1344).

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