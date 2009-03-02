Область кине на дороги 17,4 млн. грн.

Харків. 2 березня. УНІАН. Комісія обласної ради з питань прикордонної, міжрегіональної та міжнародної співпраці Харківської облради підтримала виділення 17,4 млн. грн. на будівництво та ремонт автомобільних доріг.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі облради, питання було обговорене в ході розгляду звіту про виконання обласного бюджету за 2008 рік і внсення до нього змін.

Змінами до бюджету передбачено виділення субвенцій місцевим бюджетам на загальну суму 17,4 млн. грн., які пропонується направити на фінансування витрат, пов`язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг, що знаходяться в комунальній власності громад.