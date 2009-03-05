Житло в Києві дешевшатиме

Харків. 5 березня. УНІАН. Вартість житла в Києві знижуватиметься на 6-7% за квартал.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку журналістам висловив президент «Східної інвестиційної групи» Олексій БУТЕНКО.

За його словами, до кінця цього року триватиме падіння вартості житлової нерухомості в Києві.

О.БУТЕНКО вважає, що вартість житла може упасти ще на 50%, досягнувши «дна» у вересні-жовтні ц.р., після чого почнеться активна купівля активів у нерухомості.

Президент компанії також зазначив, що з ринку пішли компанії, які займалися тіньовим бізнесом, а це «десятки мільярдів», які можуть піти на придбання землі й комерційної нерухомості.

На його думку, відновлення ринку нерухомості можливе в травні 2010 року.

Довідка УНІАН. «Східна інвестиційна група» — інвестиційний холдинг, що займається розвитком і реалізацією проектів у сфері нерухомості.

У 2008 році «Східна інвестиційна група» придбала контрольні пакети акцій низки українських підприємств, що володіють земельними активами. Цільове призначення землі - будівництво житла, логістичних центрів та інших об`єктів нерухомості.