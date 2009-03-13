Екс-міністр оборони пропонує «Конституцію порядку»

Харків. 13 березня. УНІАН. Голова парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО пропонує свої зміни до Конституції України, сформульовані у «Конституції порядку».

Як передає кореспондент УНІАН, свій проект народний депутат представив на прес-конференції у Харкові.

На думку А.ГРИЦЕНКА, нинішня система влади є абсолютно неефективною і потребує термінових змін.

«Нинішня система влади неефективна, і насправді в нашій країні влади як такої немає», - заявив він.

Головною проблемою системи влади в Україні, на переконання А.ГРИЦЕНКА, є наявність одразу трьох урядів. «Ключовою проблемою є наявність трьох урядів: Кабміну на вулиці Грушевського, РНБО на чолі з Раїсою БОГАТИРЬОВОЮ та секретаріату президента на чолі з БАЛОГОЮ», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він висловив упевненість, що в Україні має бути один уряд. «Має бути один уряд на чолі з президентом, всенародно обраним президентом», - заявив він. На думку голови парламентського комітету, президент повинен сам формувати уряд, щоб уникнути ситуації колапсу влади за умови кризи в коаліції.

При цьому А.ГРИЦЕНКО висловився категорично проти того, щоб президент обирався «кулуарно» парламентом.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, зокрема, що його «Конституція порядку» передбачає посилення повноважень органів місцевого самоврядування. Також проект містить важливі положення, спрямовані на захист прав людини.

А.ГРИЦЕНКО пропонує законодавчо закріпити мінімальну погодинну заробітну плату, яка при повній зайнятості особи не може бути нижчою за прожитковий мінімум, а також гарантувати законом перелік безоплатних медичних послуг у держаних і комунальних закладах охорони здоров’я.