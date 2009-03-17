Сьогодні Тимошенко відвідає Харків

Харків. 17 березня. УНІАН. У вівторок, 17 березня, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО здійснить одноденну робочу поїздку до Харківської області.

Як повідомляє офіційний сайт Харківської облдержадміністрації, прем’єр планує ознайомитися з роботою Харківського державного авіаційного виробничого підприємства.

Також відбудеться зустріч Ю.ТИМОШЕНКО у Будинку рад з керівниками промислових підприємств області щодо обговорення шляхів подолання кризових явищ.

Сайт також інформує про зміни у програмі візиту: відмінено ознайомлення з ходом реконструкції обласного спортивного комплексу "Металіст" та підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомляють у Харківській ОДА, під час заходу з доповіддю стосовно відновлення добудови двох станцій Харківського метрополітену виступить голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.

Зустріч голови уряду з представниками промислових підприємств Харківщини буде транслюватися в прямому ефірі обласного телебачення.

Нарада в облдержадміністрації розпочнеться о 12.30. Після наради – о 14.30 в Будинку рад відбудеться підхід Прем’єр-міністра України до представників ЗМІ.