Тимошенко оглянула аеропорт

Харків. 17 березня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прибула з одноденною робочою поїздкою до Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку візиту Ю.ТИМОШЕНКО ознайомилася з будівництвом терміналу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Харків» і перспективами аеропорту в контексті підготовки до Євро-2012.

У ході візиту Ю.ТИМОШЕНКО ознайомиться з роботою Харківського державного авіаційного виробничого підприємства та поспілкується з працівниками заводу.

Прем`єр-міністр також проведе нараду з керівниками промислових підприємств Харківської області, на якій обговорюватимуть питання подолання кризових явищ.

Ю.ТИМОШЕНКО супроводжують міністр промислової політики Володимир НОВИЦЬКИЙ, голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, мер Харкова Михайло ДОБКІН, а також народні депутати від БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН, Валерій КАМЧАТНИЙ, Віталій ДАНИЛОВ.