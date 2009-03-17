Аваков просить Тимошенко порятувати театри

Харків. 17 березня. УНІАН. Голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ звернувся до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з проханням посприяти вирішенню питання фінансування театрів Харківщини

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, А.АВАКОВ вважає, що на Харківщині склалася критична ситуація щодо функціонування обласних театрально-концертних установ, які відроджують національні традиції класичної драматургії, примножують найкращі досягнення світового та вітчизняного музичного мистецтва, зберігають рідкісні жанри мистецтва.

За даними прес-служби, обсяг міжбюджетного трансферту, який доведено Міністерством фінансів України на утримання закладів галузі у 2009 році (55,5 млн. грн.), не дає можливості забезпечити фінансування видатків навіть на заробітну плату та енергоносії.

Додаткове виділення за рахунок власних доходів області 10,8 млн. грн. забезпечує лише видатки на зарплату працівникам мистецтва за обов`язковими виплатами без урахування коефіцієнтів підвищення посадових окладів за академічність.

Враховуючи розгалуженість мережі Харківської області по галузі «Культура і мистецтво» та обмеженість власних доходів обласного бюджету, сесія обласної ради звернулася до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради з проханням виділення цільової субвенції з Державного бюджету обласному бюджету на утримання театрально - концертних установ у 2009 році у сумі 30,7 млн. грн.

Керівники області вважають, що у подальшому одним із шляхів збереження галузі є внесення до існуючого формульного розрахунку видатків на галузь культура і мистецтво, коригувальних коефіцієнтів, які б враховували кількість закладів культури та мистецтва, кількість об`єктів культурної спадщини, наявність театрів, у тому числі академічних та ін.

А.АВАКОВ звернувся до Ю.ТИМОШЕНКО задля виділення вищевказаної субвенції у 2009 році та вирішення питання щодо внесення відповідних змін до формульного розрахунку видатків на галузь культура і мистецтво, повідомили у прес-службі.