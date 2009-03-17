Харків зустрів Тимошенко мітингом

Харків. 17 березня. УНІАН. Сьогодні у Харкові пройшов мітинг на підтримку прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, акція на підтримку керівника уряду і політика була організована обласною організацією ВО «Батьківщина» і пройшла на майдані Свободи поблизу Будинку рад, де сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО проводить нараду з активом області.

Учасники акції тримали в руках прапори Блоку Юлії ТИМОШЕНКО і плакати з гаслами: «Сьогодні Тимошенко допоможе заводам, а завтра заводи піднімуть економіку!», «Малому бізнесу - великі гарантії!», «Юля, дайош Харкову Євро-2012!», «Харків`яни говорять уряду «добре» - за нові станції метро!», «Юля постановила – і пенсії заплатила!».

Крім прапорів БЮТ, учасники акції в меншій кількості тримали символіку «Нашої України», Партії регіонів, КПУ, державні прапори.

Окрему велику групу на площі утворили представники будівельних організацій, які, зокрема, підігнали на площу близько 20 одиниць техніки: автокранів, бетономішалок, вантажівок. Будівельники вимагали наведення порядку в своїй галузі, зокрема, призначення керівника інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) в Харківській області.

На початку акції до її учасників підійшла Ю.ТИМОШЕНКО, яка вислухала людей і пообіцяла посприяти вирішенню висловлених проблем. Під час свого виступу на зборах активу прем’єр-міністр торкнулася цієї теми, зокрема, висловила необхідність поставити крапку у справі призначення керівника регіонального ДАБКу.