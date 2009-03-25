Курси валют у банках Харкова

Долар 8,18 – 8, 25 грн.

Харків. 25 березня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 25 березня: Мегабанк - купівля долара - 8,2 грн. (продаж - 8,35 грн.), євро - 10,7 грн. (11,35 грн.), Меркурій - 8,18 (8,33), 10,9 (11,3), Реал-банк - 8,25 (8,35), 11,05 (11,34), Базис - 8,24 (8,32), 10,9 (11,35) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 25 березня НБУ встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США - 770.0000 (на 24 березня - 770.0000); 100 EUR - 1040.0390 (на 24 березня - 1043.9660); 10 RUR - 2.3142 (на 24 березня - 2.3121).

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