Богатирьова переймається соціальною безпекою Харківщини

Харків. 2 квітня. УНІАН. Сьогодні з робочою поїздкою на Харківщині перебуває секретар Ради Національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА.

Як повідомляє сайт облдержадміністрації, за словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, мета її візиту – зустріч з головою облдержадміністрації Арсеном АВАКОВИМ, головою облради Сергієм ЧЕРНОВИМ а також керівниками силових структур області, та обговорення ситуації, що склалась на Харківщині. Секретар РНБО також повідомила, що особливої уваги під час зустрічі було надано питання соціальної безпеки в області.

Крім цього, Р.БОГАТИРЬОВА планує провести низку нарад і зустрічей з колективами Національного медичного університету та Інституту медичної генетики.

Зранку секретар РНБО взяла участь в урочистостях з нагоди вручення 36 автомобілів сільським амбулаторіям Харківщини.