ДО «За Харківщину!» хоче захистити промисловців від податного гніту

Харків. 6 квітня. УНІАН. У Верховній раді України зареєстрований проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (узагальнені пропозиції, направлені на подолання наслідків фінансової кризи та забезпечення стабільної роботи промислового комплексу)».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі народного депутата України Олександра ФЕЛЬДМАНА, на думку авторів законопроекту, який підготували народні депутати України, члени депутатського об`єднання «За Харківщину!» О.ФЕЛЬДМАН, Олег ГЕЙМАН, Віталій ДАНИЛОВ, Валерій КАМЧАТНИЙ, Віктор КОРЖ та Володимиром ФІЛЕНКО, в умовах фінансової та економічної кризи в одному з найбільш скрутних становищ опинився реальний сектор економіки, а саме - промислове виробництво.

Для його стабілізації, вважають автори законопроекту, необхідно вирішити питання про недопущення вилучення обігових коштів, оптимізації витрат на амортизацію та оновлення основних фондів підприємств, що, у свою чергу, потребує змін до податкового законодавства. Тому головною метою законопроекту є ухвалення низки заходів щодо подоланню наслідків фінансової кризи та забезпечення стабільної роботи промислового комплексу.

Так, зокрема, пропонується запобігти загрозі вилучення обігових коштів у результаті дії пункту 5.9 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» шляхом припинення дії вказаної норми. При цьому в умовах баку коштів немає загрози того, що підприємства зловживатимуть занесенням у прибуток непотрібних товарно-матеріальних цінностей. Пропонується також на період з 1 січня 2009 до 31 грудня 2010 року встановити для підприємств-виробників відтермінування по сплаті податку на прибуток на суму податку на прибуток з обсягу витрат, понесених (нарахованих) платником податку на придбання основних фондів і нематеріальних активів, пов`язаних з виробництвом товарів (робіт, послуг). А з 1 січня 2011 року суму відтермінованого податку на прибуток платити рівними долями до 30 числа щомісячно протягом року.

Також пропонується тимчасово, до 1 січня 2010 року, припинити стягнення штрафних санкцій, пов`язаних з несплатою податків тими підприємствами, які в кризових умовах не мали об`єктивної можливості своєчасного погашення податкових зобов`язань, за умови повного їх погашення впродовж додаткового 30-денного терміну. Крім того, пропонується дозволити Кабінету міністрів України надавати підприємствам, які працюють в екстремальних умовах, право на додаткову реструктуризацію податкових зобов`язань, розстрочки або відтермінування їх сплати, а у виняткових випадках - списання багаторічної безнадійної податкової заборгованості.

Відповідні зміни пропонується внести до статей 8 і 22 Закони України «Про оподаткування прибутку підприємств», ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість», ст. 1 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», статей 14, 17 Закону України «Про порядок погашення зобов`язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», а також припинити дію пункту 5.9 статті 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

«Ухвалення цього законопроекту, з узагальненими пропозиціями промислових підприємств Харківської області, направленого на підтримку реального сектору економіки, забезпечить уповільнення темпів падіння промислового виробництва, сприятиме оновленню та модернізації основних фондів підприємств, зменшить навантаження на соціальну сферу і надасть можливість гарантувати споживачам захист їхніх прав, передбачених законодавством, у державному суді», - вважає уповноважений депутатського об`єднання «За Харківщину!» О.ФЕЛЬДМАН.