У Харкові з канатної дороги зірвався підліток
Підвісну дорогу обіцяють запустити 1 травня, але компанія юнаків скучила за розвагами…
Харків. 10 квітня. УНІАН. 9 квітня у Харкові з канатної дороги в Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького зірвався підліток - 16-річний учень 11-го класу однієї з гімназій міста.
Як стало відомо кореспонденту УНІАН із власних джерел, це стало наслідком розваг компанії юнаків.
Андрій К. намагався перелізти з однієї кабіни підвісної дороги в іншу, але зірвався і впав з висоти майже 20 метрів. У тяжкому стані від був доправлений до лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги.
За словами співрозмовника агентства, канатна дорога в цей час не працює. Атракціони розпочнуть працювати у парку з 1 травня.
Як повідомляв УНІАН, минулого року у Харкові в парку Горького випала з каруселі і розбилася насмерть студентка зі Львова.