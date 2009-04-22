У Харкові депутат облради обстріляв авто ДАІ

16 квітня в центрі Харкова - на перехресті Красношкільної набережної та вулиці Університетської водій іномарки «Skoda Octavia» обстріляв автомобіль «Volkswagen» з державними номерами, у якому знаходилися працівник ДАІ.

Офіційного повідомлення про інцидент немає, проте місцеві ЗМІ пишуть, що стріляв депутат Харківської обласної ради, член комісії з питань культури, історичної спадщини та духовності Юрій ЖИТЄНЬОВ. Автомобіль, за кермом якого перебував депутат, начебто належить дружині колишнього голови облради і колишнього лідера місцевих регіоналів Василя САЛИГІНА, у якого він працював водієм.

Постріли були проведені з пістолета гумовими кулями. Ніхто не постраждав, але на автомобілі залишилися вм’ятини.

Представники міліції в усних розмовах підтверджують факт стрілянини, але не називають прізвищ учасників інциденту. Триває розслідування.