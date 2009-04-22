Курси валют у комбанках Харкова

Долар 7,98 – 8,04 грн.

Харків. 22 квітня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 22 квітня: Мегабанк - купівля долара - 7,98 грн. (продаж - 8,1 грн.), євро - 10,4 грн. (10,7 грн.), Меркурій - 8,03 (8,09), 10,35 (10,7), Реал-банк - 8,04 (8,08), 10,35 (10,5), Базис - 8,02 (8,085), 10,35 (10,6) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 22 квітня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 21 квітня – 770.0000) 100 EUR – 995.7640 (на 21 квітня – 1005.4660) 10 RUR – 2.2578 (на 21 квітня – 2.3007).

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